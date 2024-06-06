Оккупанты ударили дроном по автобусу в Никополе, он вспыхнул: есть пострадавшие. Фото

Оккупационные войска России в очередной раз из разного вооружения обстреляли Никопольскую громаду Днепропетровщины, повредив инфраструктурный объект, дома, линии электропередач. Утром 6 июня российский БПЛА попал в автобус в Никополе, из-за чего пострадали четыре человека.

Под вражеским обстрелом находились и другие громады. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

"На Никопольщине было громко из-за ударов российской артиллерии и дронов-камикадзе. Вечером страдали сам Никополь, Марганецкая и Красногригорьевская громады", – отметил он.

По его словам, утром в четверг снова прилетало по райцентру. В частности, вражеский дрон попал в рейсовый автобус.

Транспортное средство загорелось, в нем пострадали мужчины 52, 65 и 73 лет, а также 38-летняя женщина. Пожар спасатели оперативно потушили.

Также из-за атак врага в городе повреждены инфраструктурный объект, девятиэтажный и три частных дома, хозяйственное сооружение. Побит автобус, уничтожен гараж, еще один – поврежден. Зацепило газопроводы и линии электропередач.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 мая войска РФ обстрелом по Никополю убили водителя скорой. Враг бил по городу тяжелой артиллерией, пострадали также два человека.

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