Оккупанты ударили по Никополю, есть раненые. Фото

29 мая российские оккупационные войска снова нанесли удары по городу Никополь Днепропетровской области. В результате обстрелов были ранены двое мужчин.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Осколочные ранения получили двое мужчин в возрасте 64 и 52 года.

Оба мужчина госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии. Медики делают все возможное.

Удары по городу враг нанес из тяжелой артиллерии, повредив библиотеку, магазин и линию электропередач.

Как сообщал OBOZ.UA, российские захватчики в последнее время обстреливают Волчанск Харьковской области термобарическими боеприпасами из тяжелых огнеметных систем "Сонцепек". Такие удары зафиксированы уже не раз. Кроме того, захватчики активно применяют управляемые авиационные бомбы, которыми также бьют прямо по городу.

Ранее в Государственной пограничной службе заявили, что Россия накапливает силы на границе с Харьковской и Сумской областями, чтобы рассредоточить нашу оборону. Нужно быть готовыми, что оккупанты в любой момент могут попытаться расширить зону боевых действий в этих направлениях.

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