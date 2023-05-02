На Харьковщине на мине взорвался трактор: два человека погибли

Сегодня, 2 мая, в Харьковской области подорвались двое мужчин. От полученных травм они погибли.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем Telegram-канале. Мужчины наехали на взрывное устройство на тракторе.

"По обновленной информации Харьковского областного центра экстренной медицинской помощи, 2 мужчины 39 и 47 лет, которые взорвались сегодня в Изюмском районе, от полученных травм погибли", – написал Синегубов.

Он отметил, что медицинские сотрудники не смогли спасти жизнь пострадавшим.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших", – добавил глава ХОВА.

Точного населенного пункта, где произошел взрыв, он не назвал.

Синегубов также призвал всех помнить о высокой минной опасности, быть максимально внимательными и осторожными и не посещать леса, лесополосы, поля, берега водоемов и другие потенциально заминированные территории.

Как сообщал OBOZREVATEL, между селами Трифоновка и Борозенское в Бериславском районе Херсонской области на российской мине подорвался трактор. В результате взрыва тракторист получил ранение и был госпитализирован.

Кроме того, вблизи населенного пункта Станислав Херсонской области на российской мине подорвался 18-летний парень. В результате полученных травм он погиб на месте. В этот же день в лесу близ села Малая Александровка на взрывчатку наткнулся 35-летний мужчина. Пострадавшему оторвало левую голень.

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