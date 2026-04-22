На Харьковщине российский дрон попал в гражданское авто: погиб мужчина, еще один ранен. Фото

В Харьковской области российские войска атаковали гражданский автомобиль ударным беспилотником. В результате попадания погиб мужчина, еще один получил ранения.

Правоохранители уже открыли уголовное производство по факту военного преступления. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

По информации следствия, атака произошла 22 апреля около 06:10 вблизи села Черкасские Тишки Харьковского района. Российские военные применили беспилотник, тип которого сейчас устанавливается, и ударили по гражданскому автомобилю, который двигался по автодороге в направлении села Циркуны.

В результате удара погиб 66-летний мужчина. Еще один пострадавший, 69 лет, получил ранения. Он был оперативно госпитализирован в одно из медицинских учреждений Харькова, где ему оказывают необходимую помощь.

Под процессуальным руководством Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование. Уголовное производство открыто по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны, повлекшее гибель человека.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств атаки и идентификации причастных к преступлению лиц.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска не прекращают терроризировать Сумскую область. В результате массированного дронового удара по селу в Ямпольской общине возникли пожары и разрушения в жилых домах.

Этой ночью Россия ударила по железной дороге в Запорожье. Попал враг по поезду с электровозом на одной из станций. Погиб помощник машиниста, сам машинист госпитализирован с ранениями.

