На Харьковщине воздушная тревога: есть угроза ракетного обстрела

В Харьковской области днем 10 февраля была объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах Вооруженных сил Украины сообщили о движении ракеты в направлении Харькова.

Тревога была объявлена в 12:33. "Внимание! Харьковская область – ракетная опасность! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", – говорится в сообщении Воздушных сил.

Также в ведомстве информировали о движении вражеской ракеты на Харьков.

По данным мониторинговых каналов, через несколько минут войска РФ запустили новую волну ракет в направлении Харькова и области, в сети сообщили о взрывах.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером накануне РФ атаковала Харьков и область "Шахедами". Под удар попала нефтебаза, вспыхнул сильный пожар, сгорело по меньшей мере 15 частных домов. Вследствие атаки известно о семерых погибших, среди которых – трое детей, самому маленькому было всего семь месяцев. В одном из частных домов погибла вся семья из пяти человек.