На Харьковщине враг ударил дроном по машине: погиб мужчина, пострадали женщина и девочка

В воскресенье, 28 сентября, российские оккупационные войска атаковали дроном автомобиль в Дергачевской громаде, на Харьковщине. В результате удара погиб мужчина.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов. Также пострадали еще два человека.

Подробности

"В Дергачевской громаде оккупанты атаковали дроном гражданское авто, которое двигалось по трассе на Прудянку. В результате вражеского удара погиб 44-летний мужчина", – написал чиновник.

По его словам, ранения получила 41-летняя женщина, а 14-летняя девочка получила сильную реакцию на стресс. Обоих пострадавших доставили в больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь.

Напомним, 26 сентября захватчики нанесли удар управляемой авиабомбой по селу Белый Колодец Волчанской громады. Травмы получили два человека: 59-летний мужчина и 83-летняя женщина. Они попали в больницу с взрывными ранениями. Также в селе поврежден частный дом.

Как писал OBOZ.UA, вечером 26 сентября в Харькове прогремел взрыв. Вражеский беспилотник попал в крышу одного из торговых центров Киевского района города, есть пострадавшие. Известно, что БПЛА пробил крышу магазина мебели, помощь медиков понадобилась четырем женщинам.

