На Херсонщине оккупанты отключили мобильную связь и интернет: в Генштабе ВСУ назвали причину

Российские захватчики отключили мобильную связь и остановили работу кабельного интернета во временно оккупированных городах Каховка и Новая Каховка Херсонской области, которые находятся на линии фронта. Местным жителям пытаются помешать предавать огласке действия оккупантов.

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Об этом в оперативной сводке вечером в понедельник, 17 июля, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Информация была опубликована на Facebook-странице ведомства.

В ГШ ВСУ заявили, что захватчики "пытаются сделать невозможным фиксацию и обнародование преступлений российских войск".

По данным украинского командования, в Новой Каховке россияне массово выселяют всех местных, проживающих вдоль берега Днепра, из собственных жилищ. На улицу выставляют даже семьи с детьми.

Дома мирных жителей занимают военные подразделения захватчиков. Других деталей происходящего там в Генеральном штабе не раскрыли.

Добавим, что на Херсонском и Запорожском направлениях, согласно сводке Генштаба, ВС РФ сосредотачивают основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Более подробно о ситуации на фронте можно почитать по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL:

– 17 июля войска страны-агрессора ударили по Белозерской громаде Херсонщины, применив артиллерию. Повреждены частные дома, ранения получили две местные жительницы, обе госпитализированы.

– 14 июля во временно оккупированном селе Великие Копани Херсонской области агент партизанского движения "Атеш" устроил подрыв на стоянке грузовых автомобилей ВС РФ. Шестеро оккупантов были ликвидированы.

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