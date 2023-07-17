Войска РФ снова ударили по Херсонщине: раненые среди мирного населения. Фото

Российские войска 17 июля снова ударили по Херсонщине. Около 17 часов они обстреляли Белозерскую громаду, по предварительным данным, применив артиллерию.

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Повреждены частные дома, ранения получили две местные жительницы, обе госпитализированы. Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре.

"По данным следствия, 17 июля около 17:00 российские войска в очередной раз обстреляли мирное население Белозерской громады. По предварительным данным, из артиллерии. Осколочные ранения получили две местные жительницы 58 и 25 лет, они госпитализированы. В результате обстрела повреждены частные домовладения", – отметили в прокуратуре Херсонщины.

В настоящее время начато досудебное следствие по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Сотрудники Олешковской районной прокуратуры вместе с сотрудниками полиции задокументировали последствия обстрела.

Напомним, днем 17 июля российские оккупанты ударили по Белополью на Сумщине. Погибли две пожилые женщины, находившиеся в сквере, по которому прилетели вражеские снаряды. Ранены по меньшей мере десять человек, часть из них – в тяжелом состоянии.

Также под вражеским обстрелом оказалась городская пожарная часть. Там ранения отметили шесть спасателей: жизнь им спасла укрытие.