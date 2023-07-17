Оккупанты ударили по Белополью на Сумщине: есть погибшие и раненые

Российские войска 17 июля снова обстреляли Сумщину. Под вражеским огнем оказался центр населенного пункта Белополье.

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По данным Белопольского городского головы Юрия Зарко, в результате обстрелов ест погибшие и раненные, данные по пострадавшим уточняются. Об этом он рассказал "Общественному".

"Российские военные обстреляли центр Белополья. Об этом Общественному сообщил городской голова Белополья Юрий Зарко. Есть погибшие и раненые, их количество уточняется", - отмечает издание.

Никакой другой информации журналисты пока не приводят. Однако на своей Facebook-странице Зарко писал об обстреле Белополья в 12:38.

"Обстрел города – все в укрытие!" – призвал тогда городской голова.

Еще утром в Сумской областной военно-гражданской администрации сообщали, что ночью захватчики девять раз били по приграничным населенным пунктам региона. Зафиксировано 63 взрыва. Под обстрелами оказались Белопольская, Великописаревская, Эсманская, Дружбовская, Хотинская громады.

В частности, Белополье враг обстреливал из минометов. В городе прогремели девять взрывов.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты ударили по жилым кварталам Херсона и обстреляли Волчанск и Краматорск.

Херсон оказался под вражеским огнем ночью, двум пожилым женщинам понадобилась помощь медиков из-за острой реакции на стресс. Пострадали жилые дома херсонцев.

По Волчанску захватчики били из артиллерии утром 17 июля. В результате обстрела повреждены частные домовладения. 64-летний местный житель получил минно-взрывную травму.