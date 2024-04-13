На Херсонщине тракторист подорвался на российской мине: его спасают медики

В Херсонской области на российской мине подорвался тракторист, который выполнял полевые работы. Мужчина выжил, но получил серьезные ранения.

Инцидент произошел в районе села Степное Бериславского района. Об этом утром в субботу, 13 апреля, сообщила в Telegram пресс-служба Херсонской ОГА (ОВА).

"В поле из-за детонации взрывоопасного предмета пострадал 59-летний мужчина", – рассказали представители местной власти.

Тракторист попал в больницу в состоянии средней тяжести. Медики диагностировали у украинца контузию, взрывную и черепно-мозговую травмы, осколочные ранения головы.

В ОГА подчеркнули: пациенту оказывают необходимую помощь.

"Минная опасность на Херсонщине остается очень высокой. Большинство полей потенциально заминированы. Сначала их должны обследовать саперы и только потом можно работать техникой. Не подвергайте себя смертельной опасности!" – напомнила пресс-служба.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– 12 апреля между селами Бобровый Кут и Калиновское Херсонской области мужчина подорвался на российской мине, когда рыбачил на реке. От взрыва ранения получила также женщина.

– 8 марта в селе Широкая Балка на Херсонщине тракторист наехал на взрывчатку во время полевых работ и погиб.

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