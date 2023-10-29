На Хмельнитчине и Черкасщине прогремели взрывы: сработало ПВО

В ночь на 30 октября в Хмельницкой и Черкасской области прогремели взрывы. Во время воздушной тревоги там сработала противовоздушная оборона.

О событиях в Хмельницкой области сообщили в Telegram местной ОВА. Перед этим власти предупредили о наличии вражеских БПЛА в воздушном пространстве области. Граждан призывали позаботиться о себе и находиться в укрытиях.

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец также предупредил об угрозе применения врагом ударных БПЛА и работе ПВО в области.

Напомним, также оккупанты ударили по Хмельнитчине ночью 25 октября. В результате атаки есть значительные повреждения на территории Славутской громады. По меньшей мере, 20 человек получили ранения.

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Заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил, что по первым подсчетам в результате атаки РФ в Шепетовском районе повреждены 1760 объектов. Многоквартирных домов – 282, частных – 1404, объектов социальной инфраструктуры – 74, из них образовательных – 41, сферы здравоохранения – 6, учреждений культуры – 14.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 28 октября российские террористы ранили четырех полицейских в Донецкой области. Под вражеским обстрелом оказались три населенных пункта.

– За сутки 28 октября российские кафиры сбросили на мирных жителей Херсонщины более 30 авиабомб. Россияне используют малые партии БПЛА, чтобы разведать места дислокации средств ПВО.

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