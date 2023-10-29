Россия за сутки сбросила на Херсонщину 32 управляемых авиабомбы: отрабатывают хитрую тактику

Российская террористическая армия продолжает интенсивно обстреливает гражданские объекты в Херсонской области. За сутки враг сбросил на мирных жителей более 30 управляемых авиабомб.

Также оккупанты применяют малые партии БПЛА, чтобы разведать места дислокации средств противовоздушной обороны. Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, российские войска запускали беспилотники с временно оккупированной территории. Враг таким образом пытается разведать места расположения средств ПВО. Такую хитрую тактику оккупанты применяют с целью разведать маршруты для будущих ударов.

"Враг запустил беспилотные летательные аппараты, в том числе, с использованием временно оккупированной территории, максимально пытаясь обойти системы противовоздушной обороны и разведывает способы защиты Украины. В частности, такие малые партии беспилотников они запускают для того, чтобы узнать, где по ним готовы работать и где возможны маршруты для будущих ударов", – заявила Гуменюк.

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Также Гуменюк отметила, что только за сутки российские террористы сбросили на правый берег Херсонщины 32 авиабомбы. Больше всего от ударов страдают прибережные населенные пункты.

"Враг пытается продолжать давление с воздуха и очень активно использовал этой ночью авиацию. Продолжают сбрасывать управляемые авиабомбы. В целом за сутки мы насчитали таких 32. Они приходились на населенные пункты правого берега вдоль воды. Пострадали Берислав, Отрадокаменка, Казацкое, Веселое. Разрушалась гражданская инфраструктура, частный сектор был под ударом", – сказала Гуменюк.

В то же время враг уменьшил количество артиллерийских обстрелов. От этого вида вооружения больше всего страдает Херсон. В результате преступных действий россиян среди мирных жителей есть раненные.

"Артиллерийских обстрелов было намного меньше. В основном приходились они по Херсону. К сожалению, есть пострадавшие и вследствие авиационных ударов, и вследствие обстрелов", – отметила спикер ОК "Юг".

Напомним, днем 28 октября российская террористическая армия обстреляла населенный пункт Ивановка Херсонской области. В результате военного преступления ранения получили двое мирных жителей.

Ранее сообщалось, что защитники неба Украины в течение ночи 29 октября уничтожили пять дронов-камикадзе типа Shahed-136/131, которыми Россия атаковала наши регионы. В то же время враг также применил для удара ракету Х-59. На утро известно о прилете на Полтавщине.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 28 октября силы ПВО Украины сбили три "Искандера-К". В общем Россия совершила атаку четырьмя такими крылатыми ракетами, направив их все на Днепропетровщину.

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