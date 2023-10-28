Оккупанты обстреляли Херсон и область, пострадали мирные жители: подробности. Фото

Днем 28 октября российская террористическая армия обстреляла населенный пункт Ивановка Херсонской области. В результате военного преступления ранения получили двое мирных жителей.

Кроме того, утром террористы в очередной раз накрыли огнем областной центр. Об этом сообщает пресс-службе Херонской областной прокуратуры и областная военная администрация (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По информации ОВА, около 12:30 российские войска обстреляли Ивановку. В результате теракта ранение получил 40-летний мужчина и 60-летняя женщина. Пострадавших госпитализировали с места происшествия. Врачи проводят обследование и оказывают пострадавшим помощь.

В областной прокуратуре сообщили, что оккупанты около 05:00 утра в очередной раз обстреляли жилые кварталы города Херсон. Ранения получила 80-летняя женщина.

Также враг из авиации атаковал поселок Казацкое. В результате обстрела ранение получила 67-летняя женщина.

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При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил России.

Напомним, в ночь на 28 октября российские войска вновь устроили ракетную атаку на Украину. Захватчики запустили по территории нашего государства 4 крылатые ракеты "Искандер".

Также сообщалось, что ближе к вечеру 27 октября войска РФ нанесли удар по центру Херсона. Ранения получили семь человек, повреждены более десятка жилых домов, два – разрушены полностью.