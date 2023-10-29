В Донецкой области из-за российских обстрелов за сутки получили ранения четверо полицейских

Российская террористическая армия продолжает интенсивно обстреливать населенные пункты Донецкой области. За прошедшие сутки 28 октября захватчики ранили четверых полицейских.

Под вражеским обстрелом оказались три населенных пункта. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Войска РФ открывали огонь трижды по гражданскому населению. Под обстрелом были города Часов Яр, Северск и поселок Курдюмовка.

По прифронтовому Северскому оккупанты ударили из артиллерии. Один из снарядов разорвался возле экипажа полиции. Ранения получили четверо полицейских из состава следственно-оперативной группы. Также был поврежден служебный автомобиль. Состояние правоохранителей удовлетворительное, они лечатся амбулаторно.

Правоохранительные органы возбудили уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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В свою очередь начальник Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз заявил, что ночь в регионе прошла относительно спокойно, информация о погибших и раненых мирных жителях не поступала.

На Волновахском направлении россияне обстреляли Угледар из минометов, Градов, АГС и СПГ. На Донецком направлении в Марьинской громаде под вражеским огнем оказались Новомихайловка и Максимилиановка. Утром Авдеевка подверглась массированному артобстрелу.

На Горловском направлении поврежден дом в Часовоярской громаде и линии электропередач в Торецкой громаде. На Лисичанском направлении поврежден дом в Северске, зафиксировано 8 обстрелов Лиманской громады.

Напомним, российская террористическая армия продолжает интенсивно обстреливать гражданские объекты в Херсонской области. За сутки враг сбросил на мирных жителей более 30 управляемых авиабомб. Также оккупанты применяют малые партии БПЛА, чтобы разведать места дислокации средств противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что защитники неба Украины в течение ночи 29 октября уничтожили пять дронов-камикадзе типа Shahed-136/131, которыми Россия атаковала наши регионы. В то же время враг применил для удара ракету Х-59. На утро известно о прилете на Полтавщине.

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