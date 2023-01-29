На Хмельнитчине трагически погибли супруги-пограничники: ехали с войны увидеть сына. Фото

На Хмельнитчине утром 29 января трагически погибли супруги пограничников - Александр и Неля Доценко. После начала полномасштабного вторжения супруги защищали Украину на юге нашего государства.

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О трагедии сообщили в Государственной пограничной службе Украины. Когда произошло ДТП, супруги вырвались с войны, чтобы навестить 13-летнего сына, который ждал родителей вместе с бабушкой.

"Сегодня утром, 29 января, на Хмельнитчине трагически погибли супруги, – пограничники Бердянского отряда, – полковник ДОЦЕНКО Александр Викторович и подполковник ДОЦЕНКО Неля Анатольевна. Александр организовывал и осуществлял оперативно-розыскную деятельность, а Неля долгое время была спикером Луганского пограничного отряда и информировала об обстановке на линии разграничения и границе со страной-агрессором", - говорится в сообщении ГПСУ.

В Бердянском пограничном отряде, где несли службу Неля и Александр, рассказали: муж с женой с первого дня полномасштабного вторжения защищали Украину на южном фронте. Смерть же подстерегла их, когда они на несколько дней вырвались с войны, чтобы увидеть 13-летнего сына.

"После полномасштабного вторжения р*шистов супруги несла службу в составе Сил обороны, защищающих Украину на южном направлении. Александр и Неля взяли краткосрочный отпуск, чтобы встретиться с 13-летним сыном, который из-за войны эвакуировался из Бердянска к бабушке – матери Нели. Эта встреча оказалась последней", - отметили пограничники.

Как сообщает издание Zaxid.net, Александр и Неля погибли в результате столкновения с грузовиком неподалеку от Хмельницкого.

"Авария произошла утром в воскресенье, 29 января, в селе Качуринцы в 40 км от Хмельницкого. Предварительно известно, что Volkswagen Touran, в котором ехали супруги, столкнулся с грузовиком MAN. От удара 40-летний Александр и 37-летняя Неля Доценко погибли на месте ДТП. 26-летний водитель грузовика госпитализирован. Сейчас причины и обстоятельства смертельной аварии выясняют правоохранители", - пишет издание.

Побратимы будут помнить погибших Александра и Нелю Доценко как людей, с которых следует брать пример для подражания.

"Это большая потеря для всего коллектива пограничного ведомства. Офицеры всю свою сознательную жизнь посвятили делу охраны границ Украины. Александр и Неля были добрые, любящие, искренние и отзывчивые люди. А их профессионализм, патриотизм, мужество, несгибаемость духа, мотивированность, проявление во время выполнение служебных обязанностей и в противостоянии вооруженной агрессии со стороны России стали примером для подражания. Выражаем искренние соболезнования всем родным и близким. Мы разделяем вашу боль", - говорится в сообщении Бердянского пограничного отряда.

Напомним, накануне стало известно, что в боях за Украину погиб журналист и писатель Игорь Терехин из Одессы. Он встал на защиту Украины с первых дней полномасштабного вторжения России. У Героя остался маленький сын.

Также стало известно о гибели защитника с позывным "Русик". Уроженец Житомира Руслан Обломов вместе с белорусскими добровольцами сражался с оккупантами на фронте и погиб, не выпуская оружия из рук.

Кроме того, 21 января в районе Соледара погибли харьковские альпинисты Александр Заколодный и Григорий Григорьев. 35-летние защитники дружили до войны и в один день отдали жизнь за Украину.

А во Львовской области ранее похоронили 21-летнюю разведчицу Татьяну-Анастасию Мациевскую, защищавшую Украину на фронте. Она погибла возле села Дилиевка, недалеко от Бахмута Донецкой области.