В боях за Украину погиб защитник с позывным "Русик". Фото

Погиб украинец Руслан Обломов (позывной "Русик"), который вместе с беларускими добровольцами воевал с оккупантами на фронте. Защитник Украины был родом из Житомира.

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Об этом сообщил Telegram-канал "Наша Ніва". В Беларуском добровольческом корпусе написали, что Обломов погиб с оружием в руках как настоящий воин.

"Во время выполнения боевого задания погиб наш Брат Руслан Обломов "Русик"... Навеки Слава Герою!" – сказано в заявлении корпуса.

У Героя осталась маленькая дочь. "Наша Ніва" напомнила: ранее стало известно, что во время рейда в тыл врага в Новой Каховке (Херсонская область) были потери среди беларуских добровольцев. Участвовал ли Обломов в этом задании, информации пока нет.

Как писал OBOZREVATEL:

– 21 января в районе Соледара погибли харьковские альпинисты Александр Заколодный и Григорий Григорьев. 35-летние защитники дружили до полномасштабной войны и в один день отдали жизни за Украину.

– Во Львовской области ранее похоронили 21-летнюю разведчицу Татьяну-Анастасию Мациевскую, защищавшую Украину на фронте. Она погибла в районе села Дилиевка, неподалеку от Бахмута Донецкой области.

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