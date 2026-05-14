На Киевщине в результате российской атаки повреждены дома, произошли пожары: есть пострадавшие. Фото

В ночь на 14 мая оккупанты массированно атаковали Киевскую область дронами и ракетами. В результате обстрелов пострадали семь человек, повреждены жилые дома, предприятия и автомобили, а в нескольких районах вспыхнули пожары.

Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрация Николай Калашник. По его информации, последствия атаки, по состоянию на утро, зафиксировали в шести районах области.

По состоянию на момент публикации, во многих районах спасатели продолжают ликвидацию пожаров. На местах работают все оперативные службы.

Последствия атаки на Киевскую область

Больше всего пострадал Бориспольский район, где травмировались пять человек. Мужчину и женщину с осколочными ранениями госпитализировали в местную больницу. Еще трем женщинам медики оказали помощь на месте.

Также в Фастовском районе травмировалась женщина 1984 года рождения. Медицинскую помощь ей оказали без госпитализации.

В Бучанском районе из-за атаки вспыхнуло складское здание и две машины.

В Обуховском районе повреждены три частных дома. Еще столько же домов, автомобиль и предприятие пострадали в Броварском районе.

В Бориспольском районе повреждены многоэтажка, шесть автомобилей, предприятие, частный дом и хозяйственные постройки.

В Фастовском районе повреждена многоэтажка, а в Белоцерковском районе частный дом.

Напомним, ночью 14 мая российская террористическая армия нанесла многочисленные удары по гражданской инфраструктуре Киева. В результате вражеского обстрела в Дарницком районе столицы зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом.

Также OBOZ.UA сообщал, в среду, 13 мая, российские оккупационные войска атаковали дронами Смелянскую общину в Черкасской области. В результате атаки травмированы три человека, они доставлены в больницу.

