На Киевщине в результате вражеской атаки повреждены частные дома

Ночью 13 октября российская террористическая армия в очередной раз атаковала Киевскую область ударными дронами-камикадзе Shahed. Во время боевой работы силами противовоздушной обороны БПЛА были уничтожены.

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В результате падения обломков на территории региона повреждены три частных дома. Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

В течение ночи воздушная тревога на Киевщине объявлялась дважды и продолжалась более 10 часов. В области активно работали силы ПВО, защитники все вражеские цели уничтожили.

К счастью, обошлось без пострадавших среди мирных жителей. Также отмечается, что попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено.

В то же время в двух районах Киевской области в результате падения обломков повреждены три частных дома. Повреждения незначительны. Оперативные группы продолжают работу по выявлению и ликвидации последствий атаки противника.

Напомним, защитники неба Украины с вечера минувших суток до утра 13 октября отражали атаку России, которую та совершила 72 средствами воздушного нападения. В частности, силами ПВО уничтожен 31 из 68 дронов-камикадзе типа Shahed-131/36, но и остальным не удалось достичь целей.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист Россия ежедневно способна изготавливать десятки ударных дронов-камикадзе типа Shahed. В среднем россияне производят за сутки около 57 БПЛА. Таким образом темпы производства дронов в РФ могут достигать 400 единиц в неделю.

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