'На кону стоит гораздо больше, чем Украина': Дмитрий Кулеба поделился ожиданиями от выборов президента США

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался по поводу предстоящих выборов президента США и ожиданий относительно результатов этого голосования. Он подчеркнул, что помощь Украине соответствует стратегическим интересам Соединенных Штатов Америки.

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Наше государство победит в войне против России вне зависимости от того, кандидат от какой партии станет новым президентом США. Об этом Кулеба сказал в интервью изданию Układ Sił.

Отвечая на вопрос о том, какой будет поддержка Украины со стороны Штатов после выборов, дипломат отметил, что, в конце концов, дело в том, что на кону в Украине стоит гораздо больше, чем сама только наша страна.

"Исторически демократы в США были менее желающими воевать с Россией, но нам повезло, что есть президент Байден, который является демократом и понимает Украину. Он понимает, что поставлено на карту, и делает очень, очень много, чтобы нам помочь. Не только для нас, но и для мира, который представляют Соединенные Штаты. С другой стороны, исторически сложилось так, что республиканцы всегда были готовы бороться с Россией, и тенденция быть более решительной и настойчивой во внешней политике все еще очень присутствует в Республиканской партии. Но у нас есть потенциальный кандидат-республиканец, господин Трамп, имеющий разные взгляды на отношения с Украиной и Россией", – сказал Кулеба.

Несмотря на это, он резюмировал, что партийная принадлежность нового лидера США не помешает победе Украины, какого бы президента не выбрали американцы.

Как сообщал OBOZ.UA, сезон праймериз 2024 года начался с того, что Дональд Трамп значительно опережает своих оппонентов-республиканцев по ключевым показателям популярности. В то время как рейтинг Джо Байдена упал до минимума для любого президента за последние 15 лет.

В то же время республиканка Никки Хейли сократила разницу в рейтингах с Дональдом Трампом в штате Нью-Гэмпшир. Этот штат первым проводит праймериз среди других штатов и, таким образом, в основном определяет тренд поддержки кандидатов в США в целом.

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