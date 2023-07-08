На Кураховской ТЭС, которая подвергалась вражеским обстрелам, произошло ЧП: один человек погиб, трое ранены

В Донецкой области ТЭС, которая ранее неоднократно подвергалась вражеским обстрелам, произошло чрезвычайное событие. Там упала крыша котлотурбинного цеха, что привело к аварийному отключению энергоблоков.

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Известно об одном погибшем и троих раненых, судьба еще двух человек пока неизвестна. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

"На ТЭС в Донецкой области, которая неоднократно подвергалась вражеским обстрелам, произошел несчастный случай – упала крыша котлотурбинного цеха, из-за чего персонал аварийно отключил энергоблоки. Один человек погиб, двое – считаются пропавшими, трое получили травмы и отправлены в больницу", – отмечено. сообщении.

Сейчас на ТЭС продолжается разбор завалов.

В Минэнерго не уточнили, где произошло ЧП. В прокуратуре Донецкой области отметили, что речь идет о Кураховской ТЭС.

"7 июля 2023 года, около 23:10, произошел обвал кровли и нескольких этажей объекта критической инфраструктуры в городе Курахово. Из-за разрушения металло-бетонных конструкций одна сотрудница погибла. В больницу доставлены 3 работника с открытой черепно-мозговой травмой, переломами ребер, ушибами. Также медицинская помощь оказывается женщине, которая находится в предынфарктном состоянии", – говорится в сообщении.

В прокуратуре подтвердили, что под завалами могут оставаться два человека.

В настоящее время прокуратура проверяет факт допуска работников к работе в аварийных условиях. Начато досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью (ч. 2 ст. 272 УК Украины).

Причины трагедии устанавливаются. По предварительной версии, крыша упала вследствие предварительных атак РФ на станцию.

"Предыдущая причина – обрушения вероятно могут быть обусловлены многочисленными обстрелами предприятия с начала полномасштабного вторжения. Кураховская ТЭС на протяжении полутора лет войны подвергалась неоднократным вражеским атакам и имеет значительные повреждения оборудования и конструкций. В мае этого года станция два раза садилась "на ноль" из-за обстрелов РФ", – подтвердили версию прокуратуры в пресс-службе ДТЭК Энерго в комментарии "Общественное Донбасс".

Кураховская ТЭС расположена на реке Волчья недалеко от Курахово Марьинской громады. Построили станцию в 1941 году. Сейчас у нее 9 энергоблоков.

Напомним, ранее стало известно, что российские войска ночью ударили по Кривому Рогу и попали в сельскохозяйственное предприятие. Там вспыхнули сразу два пожара, которые удалось обуздать пожарным. Разрушения подверглись складским помещениям, а также оборудование и техника предприятия.

Пострадал 29-летний мужчина, он госпитализирован в состоянии средней тяжести.