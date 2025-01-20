На Курщине отбито 14 атак оккупантов: в Генштабе доложили о ситуации на передовой

С начала суток, 19 января, на Курщине (Российская Федерация) активизировались наступательные действия украинских военных. Сейчас там произошло 14 боевых столкновений.

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Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 19 января. С начала суток произошло 180 боевых столкновений. Отмечается, что Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощения боевого потенциала.

19 января в Генштабе отметили украинских воинов 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады, 37-й отдельной бригады морской пехоты, стойко сдерживающих нашествие сил превосходящего противника.

В свою очередь противник нанес 24 авиационных удара, сбросив при этом 34 КАБ, применил 961 дрон-камикадзе, совершил более четырех тысяч обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении российские террористы нанесли авиаудары в районах населенных пунктов Волчанск и Волчанские Хутора, кроме этого враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников вблизи Волчанск.

Тринадцать раз враг атаковал наши укрепления на Купянском направлении в районах Строевки, Песчаного, Колесниковки, Загрызового, Кутьковки, Новой Кругляковки и Лозовой. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

Восемнадцать атак отразили украинские воины вблизи Новоегоровки, Надежды, Новосергеевки, Первомайского, Зеленого Роща, Макеевки, Новосадового, Заречного, Колодцев, Зеленой Долины, Тернов и в Серебрянском лесничестве на Лиманском направлении.

На Северском направлении враг проводил наступательные действия в районах Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского, всего было отражено две атаки захватчиков.

На Краматорском направлении наши защитники отбили семь попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Часова Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении оккупанты сегодня 19 раз штурмовали позиции наших защитников в районах Торецка, Дилиевки и Щербиновки. Силы обороны стойко сдерживают давление.

Интенсивно атакует противник украинских защитников в Покровском направлении. В течение дня враг совершил 88 атак. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Александрополь, Водяное Второе, Елизаветовка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Мирноград, Покровск, Зверевое, Шевченко, Удачное, Успеновка, Котлино, Надеевка, Новотроицкое, Новотроицкое, Новотроицкое, Андреевка, Дачное, Улаклы и Янтарное. Наши защитники мужественно держат рубежи, до сих пор продолжаются пять боестолкновений.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 150 и ранили 144 оккупантов. Уничтожены семь единиц автомобильной техники, одна боевая бронированная машина, 5 средств спутниковой связи, также значительно повреждены боевая бронированная машина, миномет, две портативные станции РЭБ и единица автомобильной техники.

На Новопавловском направлении противник в течение дня совершил 13 атак в направлениях Константинополя и Великой Новоселки. До сих пор идет два боестолкновения. Враг нанес авиаудары КАБами в районе населенного пункта Новополь, сбросив пять управляемых бомб.

На Гуляйпольском направлении враг активных действий не производил.

На Ореховском направлении русские захватчики однажды штурмовали позиции наших защитников в направлении Новоандреевки. Удачи не имели.

На Приднепровском направлении два вражеских штурма потерпели неудачу.

На Курщине, по уточненной информации, враг за день нанес 12 авиационных ударов, сбросив при этом 16 управляемых авиабомб, совершил 416 артиллерийских обстрелов, в том числе шесть из реактивных систем залпового огня.

В других направлениях существенных изменений в ситуации не произошло.

19 января главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский дал новое интервью о ситуации с российским полномасштабным вторжением. Военачальник рассказал, как удары сил обороны по промышленности на территории РФ повлияли на использование врагом снарядов, о битве за Покровск и о том, что темпы мобилизации в Украине не покрывают потребности ВСУ на передовой.

Напомним, всего на линии фронта накануне потери российских захватчиков составили 1580 человек. Также украинские воины обезвредили 8 танков, 18 боевых бронированных машин, 15 артиллерийских систем, 36 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 крылатые ракеты, 76 автомобилей и одну единицу специальной техники оккупантов.

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