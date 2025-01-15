В Курской области, под Суджей, погиб первый африканский наемник, который воевал на стороне страны-террористки России. 32-летний Деррик Нгамана был в составе штурмовой роты 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

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Об этом сообщает российский Telegram-канал. Там отметили, что данная бригада понесла значительные потери в боях на Курщине.

"15 ноября 2024 года в боях за село Новоивановка в Суджанском районе Курской области погиб гражданин Центральноафриканской Республики (ЦАР) Деррик Нгамана. Его гибель также подтвердил источник, близкий к командованию бригады морпехов. По его словам, на Курщине может воевать "достаточно" африканцев, но сколько точно – он не знает", – написано в сообщении.

Известно, что Нгамана – первый гражданин ЦАР, личность которого смогли установить среди погибших в Курской области. Ранее он служил в Центральноафриканских вооруженных силах (FACA) и имел звание капрала.

Младший брат Нгаманы сообщил, что тот в сентябре 2024 года подписал контракт с российской оккупационной армией и отправился на войну в Украину. По его словам, Нгамана объяснил свое решение пойти убивать украинцев стремлением обеспечить собственным детям лучшее будущее.

Напомним, российские командиры издеваются над наемниками-иностранцами и отправляют их на смерть. Об этом заявил военный преступник серб Деян Берич, который в 2014-м помогал армии РФ оккупировать Крым, а затем был снайпером на Донбассе.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 января, по словам Зеленского, стало известно, что на территории Курской области войска КНДР, воюющие за диктатора Владимира Путина, уже потеряли около 4000 человек. Вероятно, речь идет о погибших и раненых. Кремлевскому главарю приходится повышать ставки и нанимать солдат из Северной Кореи, чтобы продолжать войну против Украины.

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