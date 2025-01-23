На Курщине погибли около 1000 военных КНДР, раненых втрое больше – BBC

В боях против Сил обороны Украины в зоне проведения Курской операции по состоянию на середину января 2025 года могла погибнуть по меньшей мере тысяча военных из Северной Кореи, воевавших за российских оккупантов. В то же время, общие потери войск КНДР убитыми и ранеными могут составлять четыре тысячи солдат.

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В эту цифру также входят пропавшие без вести и попавшие в плен. Об этом пишет BBC со ссылкой на данные разведок западных государств, чиновники обсуждали эту тему на условиях анонимности.

В общей сложности Россия отправила в Курскую область около 11 000 корейских военнослужащих.

Корреспондент BBC по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер отмечает, что это очень высокий уровень потерь, и он неприемлем для северокорейского контингента без значительного подкрепления.

"Непонятно, где раненые проходят лечение, также непонятно, когда и в каком объеме их заменят. Однако уже ясно, что северокорейский режим платит за помощь России высокую цену", – сказано в материале.

В середине января Национальная разведывательная служба Южной Кореи сообщила о гибели более 300 северокорейских солдат, воевавших за Россию. По меньшей мере, 2700, по их данным, были ранены.

Президент Владимир Зеленский 21 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что в боях в Курской области находились 12 000 военных КНДР, из которых погибли уже 4000 солдат. Он отметил, что в общей сложности на Курском направлении сосредоточено более 60 000 российских военных.

Как сообщал OBOZ.UA, воины ССО показали ожесточенное сражение с северокорейскими солдатами на Курщине. Украинцы более восьми часов сдерживали вражескую атаку и покинули поле боя только тогда, когда почти исчерпали боекомплект. Корейцы только за один бой потеряли по меньшей мере 21 солдат погибших и 40 раненых.

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