На Курщине произошло более 40 боев, 12 продолжаются до сих пор: в Генштабе рассказали, что происходит 'на нуле'

С начала суток по состоянию на 16:00 воскресенья, 5 января, на фронте произошло 114 боевых столкновений. Горячее всего было на Курщине, где армия РФ совершила 42 атаки.

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Ситуация на линии столкновения остается напряженной. Воины Сил обороны продолжают активно противодействовать врагу, нанося ему урон в живой силе и технике. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

По информации Генштаба, от огня ствольной артиллерии РФ пострадали районы приграничных населенных пунктов Сумской и Черниговской областей, такие как Порозок, Карповичи, Гати, Белая Береза, Дружба, Бачевск, Корень, Тимофеевка, Стариков, Петрушевка и Покровка.

Также противник нанес авиаудара тремя КАБами по Малой Рыбице и неуправляемыми авиаракетами по Гремячке.

Какая ситуация на линии столкновения 5 января 2025 года

На Харьковском направлении российские оккупанты нанесли авиаудар неуправляемыми авиаракетами в районе Охримовки, говорится в сводке.

На Купянском украинские воины отбивают вражескую атаку вблизи Загрызово, еще одна атака уже отбита.

На Лиманском армия РФ при поддержке штурмовой авиации совершила шесть штурмовых и наступательных действий возле Надии, Твердохлебово, Заречного, Новосергеевки и Першотравневого, продолжаются четыре боя.

На Северском направлении произошел один безрезультатный вражеский штурм.

На Краматорском направлении Силы обороны отбивают штурм близ Часова Яра, две атаки уже удалось отразить.

На Торецком направлении подразделения Украины отразили три атаки вблизи Торецка, Щербиновки и Крымского, два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 36 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Елизаветовка, Воздвиженка, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Новый Труд, Песчаное, Соленое, Нововасильевка, Новоелизавтовка и Ясеново.

Силы обороны сдерживают напор и отразили 15 атак противника, 16 еще продолжаются. Потери врага уточняются, информировали в Генштабе.

На Кураховском направлении оккупанты провели 18 атак вблизи Славянки, Петропавловки, Курахово и Дачного, продолжаются бои.

На Времовском воине Сил обороны шесть раз отражали атаки вблизи населенных пунктов Янтарное, Новый Комар и в направлении Константинополя, две продолжаются. Авиация врага нанесла удары КАБами по Андреевке, Улаклам, Темировке и Константинополю.

На Курщине произошло 42 боевых столкновения, 12 из которых продолжаются.

На Харьковском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг активных действий не проводил, обстреливает позиции украинских войск и гражданской инфраструктуры, сообщили в Генеральном штабе.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины по нескольким направлениям на Курщине атаковали россиян. Кремлевские пропагандисты жалуются на новое наступление ВСУ и продвижение украинских защитников возле Суджи в сторону села Большое Солдатское. Оккупанты со своей стороны ведут наступление в направлении границы с Украиной.

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