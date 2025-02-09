На Курщине враг совершил 233 артобстрела: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

С начала суток на фронте зафиксировано 64 боевых столкновения. Россияне усиливают атаки на Покровском и Курском направлениях.

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Украинские военные же сдерживают атаки противника, держат оборону и наносят урон врагу. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ во время вечерней сводки 9 февраля.

На Курском направлении российские войска нанесли 233 артиллерийских удара, из которых четыре – из реактивных систем залпового огня. Оккупанты пытались атаковать 11 раз, пока еще семь боестолкновений продолжаются.

На Харьковском направлении наши защитники отразили одну российскую атаку в районе Волчанска, еще один бой продолжается. Также россияне нанесли авиаудар неуправляемыми ракетами по поселку Нестерное.

На Купянском направлении враг четырежды пытался прорваться возле Богуславки, Петропавловки и Загрызового.

На Лиманском направлении количество атак выросло до шести. Враг атаковал вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Новосергеевка, Ямполевка и Новолюбовка. Одно боеприкосновение еще продолжается.

На Краматорском направлении наши защитники отбивают две атаки оккупантов в районе Временного Яра.

На Торецком направлении кафиры пять раз пытались идти вперед в районах Торецкая и Щербиновки. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

В Покровском направлении противник 26 раз атаковал украинские позиции. Украинские военные отбили 22 атаки возле Зеленого Поля, Водяного Второго, Елизаветовки, Луча, Песчаного, Удачного, Новоалександровки, Андреевки и Дачного. Сейчас продолжаются четыре боестолкновения. Также россияне сбросили две авиабомбы на Зверево и Покровск.

Новопавловское направление. В районе Константинополя отбиты пять атак, еще два боя продолжаются.

На Гуляйпольском направлении россияне сбросили КАБы на Гуляйполе и Красное, населенный пункт Новоселка попал под удары неуправляемыми авиационными ракетами.

На Ореховском направлении удары НАРы получили районы населенных пунктов Пятихатки и Каменское.

В Приднепровском направлении враг активных действий не проводил. В остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Кроме того, пострадали от артиллерийских обстрелов врага приграничные районы населенных пунктов Украины, среди которых Покровка, Новодмитровка, Шевченково, Большая Писаревка Сумской области; Тимофеевка, Клиновая-Новоселовка, Возрожденское Харьковской области; Блешня, Костобобров Черниговской области.

"Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу", – отметили в Генштабе ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские войска 6 февраля продвинулись на Курщине. Тем временем в России пытались убедить, что остановили продвижение Сил обороны юго-западнее Суджи.

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