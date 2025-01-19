На Курщине ВСУ отправили в ад российских военных с техникой, которые ехали на пополнение. Видео

Воины 47-й отдельной механизированной бригады Магура на Курщине обезвредили живую силу и технику РФ, которая ехала на подкрепление вражеских позиций. Среди потерь противника – БТРы, танки, БМП, квадроциклы, камАЗы, норы и блиндажи россиян.

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Об этом 19 января сообщила пресс-служба 47-й ОМБр. По словам военных Вооруженных сил Украины, с помощью FPV-дронов защитники отправили прямо в ад военных России, которые "направлялись на пополнение "к ваням".

Так, россияне вовсю пытаются вытеснять ВСУ на Курщине.

Враг меняет тактику от малых вражеских групп к колоннам техники, которые украинцы успешно сжигают.

"Наши пилоты FPV из батальона беспилотных систем во взаимодействии с разведчиками и аэроразведкой кошмарят врага нон-стоп", – заявили в 47-й бригаде "Магура".

По словам военных, в результате работы трех экипажей FPV за три дня уничтожены российские БТРы, танки, БМП, квадроциклы, камАЗы, норы и блиндажи, где прятались россияне.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным ISW украинские воины на днях снова продвинулись на своем главном выступлении в Курской области. Войска России понесут потери в боях, много – среди сил Северной Кореи, указали аналитики.

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