Украинские войска продвинулись на Курщине, у солдат КНДР большие потери – ISW

Силы обороны Украины в рамках операции в Курской области РФ 16 января продвинулись на своем главном выступе на фоне продолжающихся боев в этом районе. Российские войска несут потери в боестолкновениях на своей территории, в том числе много – среди воюющих на их стороне сил КНДР.

Аналитики даже оценивают, что весь северокорейский контингент численностью около 12 000 солдат, который ныне находится на Курщине, рискует быть убитым или раненным к середине апреля 2025 года. О ситуации рассказал Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Продвижения ВСУ на Курщине

Согласно геолокационным кадрам, опубликованным 15 января, украинские силы недавно продвинулись от международной границы до центральной части села Успеновка (к югу от Коренево и сразу за российско-украинской границей).

Российский милитарист утверждал, что ВС РФ продвинулись к северу и северо-востоку от Махновки (к югу от Суджи), но ISW не обнаружил подтверждения этому заявлению. Другой российский источник признал, что ВСУ контратаковали позиции россиян возле Махновки.

Сообщается, что в Курской области сейчас действуют подразделения российского отряда "Смуглянка", 155-й морской пехотной бригады (Тихоокеанский флот РФ) и группы "Пресса" чеченского спецназа "Ахмат". Кроме того, подразделения 83-й воздушно-десантной бригады ВС РФ замечены в районе Николаево-Дарьино (к северо-западу от Суджи); операторы БПЛА 30-го мотострелкового полка (72-я мотострелковая дивизия) действуют в районе Черкасского Поречного (к северу от Суджи); операторы беспилотников 106-й дивизии ВДВ – в районе Успеновки; операторы дронов из отрядов "Ирландцы" и "Заря", а также разведывательного отряда "Дозор" действуют вблизи Малой Локни (к северу от Суджи).

Потери сил КНДР в рядах российской армии

Согласно данным на начало января 2025 года, 3800 северокорейских солдат были убиты или ранены на Курщине. До этого, в ноябре 2024-го, сообщалось, что силы Северной Кореи принимают участие в "мелкомасштабных" столкновениях в Курской области. Хотя уже 6 декабря российские блогеры (в противовес заявлениям кремлевских рупоров на росТВ об отсутствии северных корейцев в рядах ВС РФ) признали, что на самом деле они участвуют в более существенных боевых действиях.

Так, аналитики посчитали, что северокорейцы несли примерно 92 потери в день с момента начала участия в крупных боевых действиях на Курщине в начале декабря 2024 года. Всего же КНДР перебросила туда около 12 тысяч своих военнослужащих.

"Весь этот контингент в Курской области может быть убит или ранен примерно в течение 12 недель (где-то в середине апреля 2025 года), если северокорейские силы продолжат нести столь же высокие показатели потерь в будущем", – оценил ISW.

Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) 13 января заявила, что на тот момент 300 северокорейцев были убиты и 2700 получили ранения в боях на территории Курской области РФ. Аналитике же считают, что силы КНДР продолжат нести большее соотношение раненых и убитых в бою – как это типично для войны – и неясно, вернутся ли вообще раненые северокорейские солдаты в бой и когда.

Как сообщал OBOZ.UA, издание The New York Times, цитируя аналитиков, отметило, что для России битва за Курскую область стала похожа на штурмы украинских городов Бахмут и Авдеевка. Российская армия продолжает предпринимать попытки выбить ВСУ с этой территории, применяет в наступлениях большое количество живой силы и, как следствие, несет огромные потери.

