Враг накапливает силы и пытается прорвать линию обороны: военный рассказал о ситуации на Купянском направлении. Видео

Российские военнослужащие скапливают силы и пытаются прорвать оборонительные рубежи на Купянском направлении. Противник постоянно ищет лазейки по линии защиты Вооруженных сил Украины.

Видео дня

Об этом в эфире "Киев24" рассказал боец 77-й бригады Виктор Петрович. Он заверил, что наши защитники дают достойный отпор оккупантам.

"Сейчас враг в полосе ответственности нашей бригады пытается накапливаться, но в то же время предпринимает определенные попытки штурмовых действий и прорыва нашей линии обороны", – говорится в сообщении.

По словам военного, 6 апреля оккупанты при поддержке бронетехники предприняли попытку наступления, которая была успешно отбита украинскими воинами. В последние 10 дней враг постоянно пытается выявить слабые места в украинской обороне, однако все эти попытки терпят неудачу.

"После неудачного массированного штурма 27 марта они (россияне. – Ред.) пытаются накопить бронемашины и личный состав также", – подчеркнул военный.

Напомним, в Институте изучения войны сообщили, что украинские военные добились успеха в районе Часова Яра, а также вблизи Покровска. В то же время продвижение оккупационных войск в последние дни подтверждено только на Торецком и Покровском направлениях.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам спикера оперативно-тактической группировки "Луганск" Дмитрия Запорожца, оккупанты на Краматорском направлении могут готовиться к массированному штурму. Вероятным направлением может стать город Часов Яр, за который продолжаются бои.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!