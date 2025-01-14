Россия готова платить 'любую цену': битва за Курскую область стала похожа на штурмы Бахмута и Авдеевки – NYT

Российская оккупационная армия продолжает предпринимать попытки выбить украинские войска с территории Курской области. Захватчики применяют в ходе наступление большое количество живой силы и, как следствие, несут огромные потери.

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Интенсивность боев на Курщине напоминает некоторые из самых жестоких битв на востоке Украины за последние три года, в том числе в таких городах, как Бахмут и Авдеевка. Об этом говорится в материале The New York Times.

Бои в Курской области приобрели уровень значимости для потенциальной роли этой территории в любых переговорах о прекращении огня. Аналитики утверждают, что, столкнувшись с перспективой нового президента США, который обещал быстро закончить войну, не проясняя условий, Украина надеется использовать российскую территорию в качестве разменной монеты. В свою очередь Москва, опираясь на подкрепление из Северной Кореи, надеется вырвать эту территорию из-под контроля Украины.

Командир украинского пехотного взвода, воюющий на Курщине, рассказал, что россияне пытаются захватить эту территорию любой ценой, и они бросают на это все силы. При этом бойцы ВСУ докладывают огромных усилий, чтобы ее удержать. Также военный отметил, что в ходе боевых действия враг несет огромные потери.

Более того, многие украинские военные подчеркнули, что наступление на северокорейскую пехоту сделало бои в Курской области гораздо более ожесточенными, чем прежде.

"Ситуация значительно ухудшилась, когда начали прибывать северокорейцы. Они массово давят на наши фронты, находят слабые места и прорывают их", – рассказал украинский боец.

Бойцы ВСУ отмечают, что несмотря на существенные потери пехоты и большое количество уничтоженной российской техники, оккупанты продвинулись на несколько километров в Курской области. Тем не менее украинские воины продолжают сдерживать врага. Однако, когда первая волна противника уничтожена, за ней следует следующая, поэтому у ВСУ остается мало времени для того, чтобы перенаправить артиллерию и другие ресурсы для уничтожения врага.

"Когда приходит первая волна, мы сосредотачиваемся на ней, справляемся с ней, а затем приходит следующая. Нет времени перенаправлять артиллерию или другие ресурсы, поскольку следующая волна движется с другой линии атаки. Затем приходит следующая волна, и одна из них успевает добраться до нужного участка и выполнить свою задачу", – рассказывает украинский военный.

Напомним, солдаты из Северной Кореи значительно усложняют Силам обороны Украины проведение Курской операции на территории государства-агрессора России. Однако украинские войска продолжают удерживать позиции и не позволяют армии РФ получить хоть какое-то стратегическое преимущество.

Ранее сообщалось, что российская оккупационная армия продолжает осуществлять интенсивные штурмовые действия в Курской области. Для наступления на позиции украинских бригад враг использует сотни людей и технику.

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