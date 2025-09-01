На Курском направлении пограничники ударили по логистике и укрытиях врага: уничтожен наземный дрон. Видео

Украинские защитники не прекращают минусовать вражескую технику и живую силу военных РФ по всей линии фронта. На этот раз наши бойцы на Курщине провели блестящую операцию, в результате которой поразили логистику и укрытия оккупантов.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины. Бойцы также опубликовали эпические кадры уничтожения российской техники и вооружения.

"На Курском направлении пограничники бригады "Стальной кордон" нанесли удары по логистике и укрытиях российских захватчиков. В частности, аэроразведка пограничников обнаружила и уничтожила склад боеприпасов, наземный роботизированный комплекс, средства связи и замаскированные позиции российских войск", – говорится в сообщении.

Операторы бригады беспилотников продемонстрировали высокое полетное мастерство. Украинские БпЛА маневрировали между деревьями и поражали цели в густых лесных посадках.

Напомним, недавно украинские морские пехотинцы уничтожили на Херсонщине экипаж БПЛА российской армии, который маскировался под мирных людей. Всего в течение недели в своей полосе обороны бойцы ликвидировали 55 оккупантов и более ста единиц их техники.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы спецподразделения ГУР "Артан" продемонстрировали кадры работы по "выжиганию" оккупантов с помощью FPV-дронов. В результате точных попаданий, российские захватчики остались без важной техники и связи в полевых условиях.

