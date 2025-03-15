На Курском направлении произошло более 20 боев за сутки: в Генштабе прояснили ситуацию на фронте

На Курщине продолжаются ожесточенные бои: за минувшие сутки там произошло 20 столкновений с российскими силами. Оккупанты продолжают наносить удары по своей же территории практически по всем видам вооружений.

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В целом же на линии фронта в течение суток количество боестолкновений достигло почти150. О ситуации рассказали в утренней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

По данным Генштаба, накануне по всей линии фронта произошло 149 боевых столкновений.

"Вчера захватчики нанесли один ракетный и 93 авиационных удара, применили две ракеты и сбросили 145 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, задействовали для поражения 2402 дроны-камикадзе и осуществили 5406 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах", – отмечается в своде.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов ВеликаяПисаревка Сумской области; Гранив, Казачья Лопань Харьковской области; Гуляйполе, Зализнычное, Новополь, Новоандреевка Запорожской области; Гродовка, Новопавловка, Покровск, Мирноград Донецкой области; Херсон, Томарино, Казацкое Херсонской области.

Не остались в долгу и украинские воины.

"За минувшие сутки авиация ракетных войск и артиллерия Сил обороны поразили 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, а также средство противовоздушной обороны противника", – перечислили результаты боевой работы в Генштабе.

На Харьковском направлении враг трижды штурмовал позиции наших войск в направлениях населенных пунктов Волчанск, Каменка и Красное Первое.

На Купянском направлении за сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Загрызового и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Копанки, Новоегоровка, Нововодяное, Ямполевка, Торское, а также в направлениях Нового и Дроновки.

На Северском направлении, в районе населенных пунктов Белогоровка, Ивано-Дарьевка, Верхнекаменское и Григорьевка, противник семь раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боестолкновения вблизи населенных пунктов Часов Яр, Курдюмовка и Ступочки.

На Торецком направлении враг совершил 24 атаки неподалеку от населенных пунктов Дачное, Дружба и Торецк.

На Покровском направлении наши защитники остановили 43 штурмовых и наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Водяное Второе, Свиридоновка, Проминь, Покровск, Котлино, Котляровка, Андреевка, Богдановка, Тарасовка, Гродовка, Лысовка, Новопавловака, Сергеевка и Удачное.

На Новопавловском направлении враг девять раз атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Константинополь, Разлив, Вольное Поле, Привольное и в направлении Шевченко.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили три вражеских атаки вблизи Новополя.

На Ореховском направлении наши защитники остановили семь вражеских штурмов в направлениях населенных пунктов Степное, Пятихатки и Щербаки.

На Приднепровском направлении наши защитники остановили одну попытку противника идти вперед.

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 20 боестолкновений. Враг нанес 19 авиационных ударов, сбросил 28 управляемых бомб, совершил 232 артиллерийских обстрела, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

"Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу", – добавили в Генштабе.

Напомним, накануне потери российских захватчиков составили 1180 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, 15 боевых бронированных машин, 28 артиллерийских систем, одну РСЗО, 97 БПЛА оперативно-тактического уровня и 102 единицы автомобильной техники.

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