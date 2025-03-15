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На Курском направлении произошло более 20 боев за сутки: в Генштабе прояснили ситуацию на фронте

Лилия Рагуцкая
War
4 минуты
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На Курском направлении произошло более 20 боев за сутки: в Генштабе прояснили ситуацию на фронте

На Курщине продолжаются ожесточенные бои: за минувшие сутки там произошло 20 столкновений с российскими силами. Оккупанты продолжают наносить удары по своей же территории практически по всем видам вооружений.

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В целом же на линии фронта в течение суток количество боестолкновений достигло почти150. О ситуации рассказали в утренней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

По данным Генштаба, накануне по всей линии фронта произошло 149 боевых столкновений.

"Вчера захватчики нанесли один ракетный и 93 авиационных удара, применили две ракеты и сбросили 145 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, задействовали для поражения 2402 дроны-камикадзе и осуществили 5406 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах", – отмечается в своде.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов ВеликаяПисаревка Сумской области; Гранив, Казачья Лопань Харьковской области; Гуляйполе, Зализнычное, Новополь, Новоандреевка Запорожской области; Гродовка, Новопавловка, Покровск, Мирноград Донецкой области; Херсон, Томарино, Казацкое Херсонской области.

Не остались в долгу и украинские воины.

"За минувшие сутки авиация ракетных войск и артиллерия Сил обороны поразили 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, а также средство противовоздушной обороны противника", – перечислили результаты боевой работы в Генштабе.

На Харьковском направлении враг трижды штурмовал позиции наших войск в направлениях населенных пунктов Волчанск, Каменка и Красное Первое.

На Курском направлении произошло более 20 боев за сутки: в Генштабе прояснили ситуацию на фронте

На Купянском направлении за сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Загрызового и Петропавловки.

На Курском направлении произошло более 20 боев за сутки: в Генштабе прояснили ситуацию на фронте

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Копанки, Новоегоровка, Нововодяное, Ямполевка, Торское, а также в направлениях Нового и Дроновки.

На Курском направлении произошло более 20 боев за сутки: в Генштабе прояснили ситуацию на фронте

На Северском направлении, в районе населенных пунктов Белогоровка, Ивано-Дарьевка, Верхнекаменское и Григорьевка, противник семь раз атаковал позиции наших войск.

На Курском направлении произошло более 20 боев за сутки: в Генштабе прояснили ситуацию на фронте

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боестолкновения вблизи населенных пунктов Часов Яр, Курдюмовка и Ступочки.

На Курском направлении произошло более 20 боев за сутки: в Генштабе прояснили ситуацию на фронте

На Торецком направлении враг совершил 24 атаки неподалеку от населенных пунктов Дачное, Дружба и Торецк.

На Курском направлении произошло более 20 боев за сутки: в Генштабе прояснили ситуацию на фронте

На Покровском направлении наши защитники остановили 43 штурмовых и наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Водяное Второе, Свиридоновка, Проминь, Покровск, Котлино, Котляровка, Андреевка, Богдановка, Тарасовка, Гродовка, Лысовка, Новопавловака, Сергеевка и Удачное.

На Курском направлении произошло более 20 боев за сутки: в Генштабе прояснили ситуацию на фронте

На Новопавловском направлении враг девять раз атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Константинополь, Разлив, Вольное Поле, Привольное и в направлении Шевченко.

На Курском направлении произошло более 20 боев за сутки: в Генштабе прояснили ситуацию на фронте

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили три вражеских атаки вблизи Новополя.

На Курском направлении произошло более 20 боев за сутки: в Генштабе прояснили ситуацию на фронте

На Ореховском направлении наши защитники остановили семь вражеских штурмов в направлениях населенных пунктов Степное, Пятихатки и Щербаки.

На Курском направлении произошло более 20 боев за сутки: в Генштабе прояснили ситуацию на фронте

На Приднепровском направлении наши защитники остановили одну попытку противника идти вперед.

На Курском направлении произошло более 20 боев за сутки: в Генштабе прояснили ситуацию на фронте

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 20 боестолкновений. Враг нанес 19 авиационных ударов, сбросил 28 управляемых бомб, совершил 232 артиллерийских обстрела, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

На Курском направлении произошло более 20 боев за сутки: в Генштабе прояснили ситуацию на фронте

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

"Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу", – добавили в Генштабе.

Напомним, накануне потери российских захватчиков составили 1180 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, 15 боевых бронированных машин, 28 артиллерийских систем, одну РСЗО, 97 БПЛА оперативно-тактического уровня и 102 единицы автомобильной техники.

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