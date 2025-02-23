На Лиманском направлении враг увеличил использование FPV-дронов на оптоволокне: на них не действует РЭБ

На Лиманском направлении российские оккупационные войска стали чаще использовать FPV-дроны на оптоволокне. Такие БПЛА не подвержены влиянию радиоэлектронной борьбы.

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Об этом "Суспільному" рассказал командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов батальона беспилотных систем 115-й ОМБр Евгений с позывным "Адвокат". Ситуация в зоне ответственности его подразделения остается стабильно сложной.

"Враг в последнее время очень сильно активизировал свои беспилотные системы, которые доставляют нам хлопоты. Однако у нас есть схема, как с ними бороться. FPV-дроны на оптоволокне, которые не поддаются влиянию радиоэлектронной борьбы. Враг овладел уже этой технологией, не массово, однако это есть", – сказал "Адвокат".

Также он рассказал о том, что российские военные пытаются продвигаться малыми группами от 5 до 7 человек. Об обученности солдат при этом речь не идет.

"Идет речь о массовости. Это и к сожалению, и к счастью. Свой личный состав они не жалеют, потому что имеют количество. Но мы стараемся вообще не допускать, чтобы они доходили до наших позиций, и уничтожать их", – отметил военный.

Как сообщал OBOZ.UA, в последнее время на вооружении у наших Сил обороны тоже появились беспилотные системы на оптоволокне, которые "не видят" вражеские средства радиоэлектронной борьбы, а также роботизированные системы. Они способны существенно облегчать жизнь бойцам, в частности, доставлять боекомплект и еду, а также эвакуировать раненых.

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