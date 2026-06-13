"На линии огня живут более 6 млн украинцев": какой специальный статус готовят для прифронтовых территорий Украины

Более 6 миллионов украинцев в настоящее время проживают в прифронтовых регионах под постоянной угрозой российских атак. Для этих территорий власти планируют разработать отдельный специальный правовой статус, который будет учитывать особые условия жизни и работы вблизи линии фронта.

Видео дня

Об этом сообщил глава Офиса президента Кирилл Буданов. Он подвел итоги координационного совещания с участием премьер-министра Юлии Свириденко, правительственных чиновников и народных депутатов.

По его словам, участники встречи обсудили комплексную поддержку общин, которые ежедневно страдают от российских обстрелов.

Более 6 миллионов человек живут под постоянной угрозой

Буданов подчеркнул, что сегодня на линии огня в десяти областях Украины проживают более шести миллионов граждан.

По его словам, это люди, которые, несмотря на ежедневные российские атаки, разрушение инфраструктуры и сложную ситуацию с безопасностью, остаются в своих общинах, работают и поддерживают жизнедеятельность регионов.

Главные истории дня

"Сегодня на линии огня в 10 областях живут более 6 миллионов наших граждан. Это люди, которые, несмотря на ежедневный террор врага и сотни тысяч разрушенных объектов инфраструктуры, сделали выбор оставаться в Украине – работать и жить в своих общинах", – отметил он.

Для прифронтовых территорий готовят специальный статус

По результатам совещания было инициировано создание межведомственной рабочей группы, которая должна подготовить комплексный закон о функционировании прифронтовых территорий.

Речь идет о введении специального правового статуса и отдельных правил регулирования деятельности в регионах, находящихся вблизи линии боевых действий.

Буданов подчеркнул, что нынешняя ситуация в таких общинах кардинально отличается от условий жизни в тыловых областях, поэтому стандартные механизмы поддержки уже не соответствуют реальным потребностям.

"Инициируем создание межведомственной рабочей группы для немедленной разработки единого комплексного закона о специальном правовом статусе и регулировании деятельности на прифронтовых территориях", – сообщил руководитель ОПУ.

Какие проблемы планируют решать

Во время совещания участники обсудили ряд проблем, требующих неотложного решения в прифронтовых регионах.

В частности, речь шла о защите объектов энергетической инфраструктуры, нехватке средств в местных бюджетах, разнице в выплатах для внутренне перемещенных лиц, а также об отсутствии достаточных гарантий безопасности для работников критически важных сфер.

По словам Буданова, особого внимания требуют медики, педагоги и работники коммунальных служб, которые продолжают работать под постоянными обстрелами.

"Проблемы нужно решать – от защиты энергообъектов до дефицита местных бюджетов, неравенства в выплатах ВПЛ и отсутствия гарантий безопасности для медиков, педагогов и коммунальщиков, которые работают под обстрелами", – подчеркнул он.

Государство обещает усилить поддержку общин

Глава ОПУ отметил, что временные решения больше не могут обеспечить потребности прифронтовых регионов, поэтому государство должно выработать системный подход к их поддержке.

Он выразил надежду на оперативную работу правительства и парламента над новым законодательством, которое определит особенности функционирования территорий вблизи фронта.

"Люди, которые живут так близко к линии фронта, должны иметь абсолютную поддержку государства", –подытожил Буданов.

На данный момент конкретные параметры будущего законопроекта не обнародуются. Ожидается, что межведомственная группа в ближайшее время приступит к подготовке предложений относительно специального режима работы и поддержки прифронтовых общин.

Как сообщал OBOZ.UA, более половины предприятий в прифронтовых регионах Украины в настоящее время либо полностью приостановили работу, либо работают лишь частично, в результате чего экономика потеряла около 100 тысяч рабочих мест. Несмотря на это, государство направляет десятки миллиардов гривен и формирует отдельную политику для этих территорий, чтобы удержать бизнес и инфраструктуру.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!