На Луганщине оккупанты могут готовить сразу три наступательные операции: Гайдай назвал направления

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай считает, что в этом регионе российские оккупанты могут начать новое наступление сразу на трех направлениях. По его мнению, это может быть Белогоровка, Кременная и Сватово.

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Об этом он сказал в эфире одного из каналов в понедельник, 6 февраля, видео обнародовано на его канале в Telegram. По словам Гайдая, вражеская армия России уже увеличила количество атак, но это еще не новое наступление, а только подготовка к нему.

"Думаю, что на Луганщине у оккупантов будет три наступательные операции. Это Белогоровка, Кременная и Сватово, грубо говоря. Десятки тысяч человек у них есть в запасе, техники тоже у них не мало и подвозят еще", – сказал он.

Глава ОВА добавил, что войскам России может понадобиться неделя-две, чтобы перебросить к региону мобилизированных.

"Я не военный эксперт, но из того, что вижу и знаю, то те подразделения, которые они сформировали из новомобилизированных и закончили их двухмесячное обучение, то скорее всего, им нужно будет от недели до двух на логистику – чтобы перебросить их на наше направление и дальше они уже пойдут вперед", – считает Гайдай.

Также чиновник добавил, что захватчики пытаются обнаружить слабые места в обороне воинов ВСУ, куда потом направят одну из ударных группировок.

Напомним, что накануне Гайдай сообщил, что Россия продолжает стягивать свои военные резервы в регион. Кроме солдат, оккупанты свозят больше техники и вооружения, которое прячут в лесах.

По его словам, наступление может начаться в любой момент после 15 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, издание Financial Times заявилоло, что Киев получил разведданные о новом наступлении РФ: в планах российского диктатора Владимира Путина "захватить весь Донбасс в целом до марта 2023 года". Предполагается, что массовая атака может произойти в течение 10 дней.

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