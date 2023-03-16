На Луганщине оккупанты на танке намеренно устроили ДТП, чтобы их не обогнали: момент попал на видео

Во временно оккупированной части Луганской области российские военнослужащие, которые вторглись в чужую страну "защищать народ Донбасса", намеренно спровоцировали ДТП с гражданским автомобилем. "Освободителям" не понравилось, что их танк хочет обогнать "Газель", и они резко развернули боевую машину поперек дороги.

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В результате легкое, по сравнению с танком, авто выбросило с дороги, оно перевернулось. Момент столкновения сняла камера, установленная водителем. Соответствующим роликом поделился в Telegram-канале журналист Денис Казанский (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На кадрах видно: "Газель" шла на обгон, и когда она приблизилась к военной технике, танк резко развернулся и выставил бок на вторую полосу дороги.

Водитель и пассажиры гражданского транспортного средства получили тяжелые травмы. О погибших сообщений нет.

"Чувствуется "особая любовь" "защитников русскоязычного населения" к жителям Донбасса. А представляете, сколько такого не попадает на камеры и просто остается за кадром?" – написал Казанский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Противник пытается захватить деоккупированные села на Луганщине, осуществляя штурмовые действия в направлении Стельмаховки, а также Макеевки – Невского и Куземовки – Новоселовского.

– Максимальные усилия в Луганской области оккупанты сосредоточили в районах Кременной и Белогоровки.

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