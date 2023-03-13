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Оккупанты сосредоточили максимальные усилия на двух направлениях на Луганщине, однако погода работает на ВСУ, – Гайдай

Дарья Дурова
War
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Сергей Гайдай рассказал, что происходит на Луганщине

Российские войска сосредоточили максимальные усилия в районах Кременной и Белогоровки (Луганская область). Но погода работает на стороне украинских войск, возможно, за две недели земля подсохнет, а наша армия за это время сможет накопить достаточно сил, чтобы поменять ситуацию.

Видео дня

Об обстановке в области по состоянию на утро 13 марта рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире украинского телеканала. Он назвал ситуацию достаточно сложной.

"Они постоянно бросают в наступление новые резервы личного состава. На Кременском направлении штурмуют позиции Сил обороны и кадровые военные с разных подразделений (с Иркутска, Хабаровска), и морпехи, и десантники", – сообщил он.

По информации чиновника, в указанных районах захватчики применяли свою современную технику, например, боевые машины поддержки танков "Терминатор" и Т-90. Защитники страны уничтожают вражеское вооружение.

Гайдай сказал, что один из "Терминаторов" уже ликвидирован, еще один пока что "катается" по территории Луганской области.

Кременная и Белогоровка на карте

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 марта спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что в Луганской области на Лиманско-Купянском направлении российские войска сейчас ведут наиболее интенсивные артиллерийские обстрелы. Там они сосредоточили свои наиболее профессиональные подразделения.

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