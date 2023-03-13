Оккупанты сосредоточили максимальные усилия на двух направлениях на Луганщине, однако погода работает на ВСУ, – Гайдай

Российские войска сосредоточили максимальные усилия в районах Кременной и Белогоровки (Луганская область). Но погода работает на стороне украинских войск, возможно, за две недели земля подсохнет, а наша армия за это время сможет накопить достаточно сил, чтобы поменять ситуацию.

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Об обстановке в области по состоянию на утро 13 марта рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире украинского телеканала. Он назвал ситуацию достаточно сложной.

"Они постоянно бросают в наступление новые резервы личного состава. На Кременском направлении штурмуют позиции Сил обороны и кадровые военные с разных подразделений (с Иркутска, Хабаровска), и морпехи, и десантники", – сообщил он.

По информации чиновника, в указанных районах захватчики применяли свою современную технику, например, боевые машины поддержки танков "Терминатор" и Т-90. Защитники страны уничтожают вражеское вооружение.

Гайдай сказал, что один из "Терминаторов" уже ликвидирован, еще один пока что "катается" по территории Луганской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 марта спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что в Луганской области на Лиманско-Купянском направлении российские войска сейчас ведут наиболее интенсивные артиллерийские обстрелы. Там они сосредоточили свои наиболее профессиональные подразделения.

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