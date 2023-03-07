На Луганщине оккупанты обустроили казарму в поликлинике, а на Запорожье заставляют население брать паспорта РФ – Генштаб

В оккупированном Луганске российские захватчики обустроили казарму в городской поликлинике. Таким образом они надеются обезопасить своих военных от украинских ударов.

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Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, обнародованной утром 7 марта. Как отмечается, оккупанты уже завезли в поликлинику двухъярусные кровати для личного состава.

При этом руководство медучреждения должно решить ряд вопросов размещения персонала и приема пациентов.

Кроме того, в Генштабе рассказали, что враг продолжает оказывать давление на жителей оккупированных территорий Запорожской области для достижения целей по выдаче российских паспортов.

В некоторых населенных пунктах с 1 января люди без паспорта РФ не могут получить денежные выплаты, в частности зарплаты. Расчет должен осуществляться только на карточки российских банков.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Генштаба, Силы обороны Украины в течение минувших суток отбили более 140 атак, а также уничтожили склад БК и Су-25 противника.