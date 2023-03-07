ВСУ за сутки отбили более 140 вражеских атак, уничтожили склад БК и сбили российский Су-25 – Генштаб

Защитники Украины накануне отбили 140 атак, которые войска РФ совершали на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Там враг сосредоточен на ведении наступательных действий, а остальную территорию страны терроризирует дроновыми, ракетными и авиаударами.

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Наши воины отомстили оккупантам, уничтожив очередной их штурмовик, а также поджег зенитно-ракетный комплекс и склад БК. О военной обстановке сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 7 марта – 377-е сутки войны.

За прошедшие сутки ВС РФ нанесли 50 авиационных и пять ракетных ударов. Во время атаки с воздуха агрессор использовал 11 БПЛА типа "Шахед-136", девять из которых – сбиты. Также оккупанты совершили 59 обстрелов из РСЗО, в частности, по населенным пунктам. Угроза нанесения ракетных ударов остается высоковероятной по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях формирования наступательных группировок захватчиков не обнаружено. За прошедшие сутки обстрелам от них подверглись районы н. п. Сеньковка и Карповичи Черниговской области; Стариково, Голышевское, Павловка, Волфино и Грабовское – Сумской; Ветеринарное, Стрелечья, Красное, Терновое, Огурцово, Волчанск и Бударки – Харьковской.

На Купянском и Лиманском направлениях враг пытается прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в направлении Гряниковки, Невского, Белогоровки и Федоровки. Совершил артиллерийские обстрелы районов н. п. Путниково, Фиголовка, Двуречная, Гряниковка и Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Краснопоповка и Диброва – Луганской; Терны, Ямполь, Раздолевка и Федоровка – Донецкой.

На Бахмутском направлении кафиры, несмотря на значительные потери, продолжают штурмовать город Бахмут и его окрестности. За минувшие сутки только возле села Дубово-Василовка они совершили 37 атак. Также вели безуспешные наступления в районах Белогоровки, Федоровки, Железнянского, Ягодного и Ивановского. Артиллерийские и минометные вражеские обстрелы фиксировались в районах н. п. Железнянское, Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Часов-Яр, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Дружба, Торецк, Майорск и Нью-Йорк.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях захватчики безуспешно проводили наступления в направлении н. п. Новокалиново, Красногоровка, Каменка, Северное, Первомайское, Невельское и Марьинка Донецкой области. Вражеские обстрелы подверглись Красногоровке, Каменке, Авдеевке, Тоненькому, Северному, Водяному, Первомайскому, Невельскому, Марьинке, Угледару и Большой Новоселке.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг ведет оборону. Обстрелял н. п. Времовка Донецкой области; Гуляйполе,

На Бахмутському напрямку окупанти, попри значні втрати, продовжують штурмувати місто Бахмут та його околиці. За минулу добу лише біля села Дубово-Василівка вони здійснили 37 атак. Також, вели безуспішні наступи у районах Білогорівки, Федорівки, Залізнянського, Ягідного та Іванівського. Артилерійські та мінометні ворожі обстріли фіксувалися в районах н. п. Залізнянське, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Часів-Яр, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Дружба, Торецьк, Майорськ та Нью-Йорк.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках загарбники безуспішно проводили наступи в напрямку н. п. Новокалинове, Красногорівка, Кам’янка, Сєверне, Первомайське, Невельське та Мар’їнка Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Водяне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка, Вугледар та Велика Новосілка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог веде оборону. Обстріляв н. п. Времівка Донецької області; Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Каменское, Таврическое – Запорожской; Никополь – Днепропетровской; Змиевка, Дорожное, Херсон, Казацкое, Ольговка, Тягинка, Антоновка и Белозерка – Херсонской.

Для достижения определенных целей по выдаче российских паспортов, оккупанты продолжают оказывать давление на жителей Запорожской области. В отдельных населенных пунктах с 1 января люди, не имеющие паспорта РФ, не могут получить денежные выплаты, в частности, зарплаты, ведь расчет должен производиться исключительно через карты российских банков.

Чтобы обезопасить своих военнослужащих, во временно оккупированном Луганске российские захватчики решили использовать часть городской поликлиники как казарму. В помещение уже завезли двухъярусные кровати для личного состава. В то же время руководство медучреждения должно решить ряд вопросов размещения персонала и приема пациентов.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения, а также удар по зенитно-ракетному комплексу на огневой позиции ВС РФ.

Помимо ударных дронов-камикадзе Shahed-36, наши защитники сбили вражеский самолет Су-25 и еще восемь БПЛА разных типов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, восемь районов сосредоточения, два средства противовоздушной обороны, артиллерийское подразделение на огневых позициях, склад боеприпасов и радиолокационную станцию оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, круглосуточные удары Сил обороны по врагу на Донетчине приводят к его истощению. Оккупанты не прекращают попыток захватить стратегически важный Бахмут, но в прямом столкновении с воинами ВСУ несут колоссальные потери и вынуждены искать пополнение для фронта среди своих же раненых.

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