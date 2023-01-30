На Луганщине ВСУ уничтожили авто с ФСБшниками: среди ликвидированных – сын первого командира вологодского ОМОНа. Фото

В Луганской области Вооруженные силы Украины уничтожили автомобиль с сотрудниками ФСБ РФ. Среди ликвидированных - сын первого командира вологодского ОМОНа Андрей Голубев.

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Об этом сообщил соучредитель международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе. Информацию также подтвердил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Инцидент произошел в Сватовском районе. Голубев находился в бронеавтомобиле вместе со своей группой оккупантов, когда попал под артиллерийский огонь украинских защитников.

В результате этого было ликвидировано шесть ФСБшников, а выжить удалось только одному разведчику, который на данный момент находится в тяжелом состоянии.

39-летний лейтенант Андрей Голубев с 20 летним стажем пошел убивать украинцев "добровольцем". Хотя он уволился из правоохранительных органов год назад, от участия в войне не отказался.

Отец Голубева - Сергей Голубев с позывным "Нерв" является старшим референтом вологодского мера и наставником местного отделения "ЮнАрмии". Ранее он был первым командиром Вологодского ОМОНа.

Напомним, захватническая армия России, которая вторглась в Украину 341 день назад, уже лишилась более 3,2 тыс. танков и 577 самолетов с вертолетами. Но больше всего потерь враг понес в живой силе – ликвидированы 126 650 военнослужащих ВС РФ.

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