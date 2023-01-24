В Украине ликвидировали наемника ЧВК ''Вагнер'' из Башкортостана, сидевшего за убийство и разбой. Фото

Украинские воины продолжают ликвидировать российских зэков-наемников из ЧВК "Вагнера". Стало известно о проведении "денацификации" некого Руслана Мамошкина 37 лет.

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Убивать украинцев он отправился из тюрьмы, где отбывал срок за убийство и разбой. Об этом пишет OSINT-расследователь Иракли Комахидзе.

"В Башкирию пришло известие о гибели в Украине 37-летнего наемника ЧВК "Вагнер" осужденного за убийство и разбой. Роман Мамошкин из Сибая был ликвидирован еще 16 декабря прошлого года, но известие о его гибели до его родных довели только сейчас", - написал Комахидзе.

Как пишет расследователь, а также местные российские издания, у ликвидированного наемника было "богатое прошлое".

"В судебных актах на сайте Сибайского городского суда мы нашли сведения на имя Мамошкина Романа Владимировича. Согласно материалам, его судили за убийство и разбойное нападение. Отметим, что Роман погиб еще 16 декабря, но известно об этом стало только сейчас", - пишет один из башкирских сайтов.

Примечательно, что в местной администрации посчитали информацию об уголовном прошлом "героя" незначительной.

"Погиб наш земляк — боец частной военной компании "Вагнер" Мамошкин Роман Владимирович. Родился он 5 мая 1985 года, учился в школе № 12", — перечислили самую "важную" информацию о "защитнике" в администрации Сибая.

Россияне в комментариях пишут про "светлую память герою".

Напомним, ранее стало известно, что в Мариуполе партизаны устроили "акцию возмездия", ликвидировав российских офицеров. На концерт к Кобзону отправились трое российских оккупантов.

Также OBOZREVATEL писал, что в сети появилось видео, зафиксировавшее, как украинский ПТУР "денацифицировал" группу "вагнеровцев", выносивших своего раненого.