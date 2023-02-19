На Луганском направлении украинские бойцы регулярно сжигают тяжелую технику россиян: что происходит на фронте

Продолжаются тяжелые бои на территории оккупированной российскими захватчиками Луганской области. На отдельных направлениях воинам ВСУ удается уничтожать вражескую бронетехнику.

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Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" рассказал глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай. Он сообщил, что противник продолжает накапливать в Луганской области личный состав и тяжелую технику.

По его словам, по состоянию на утро 19 февраля больше всего российских обстрелов и атак происходит на Кременном направлении, где россияне не оставляют попыток продавить украинскую оборону.

В то же время, на Сватовском направлении позиции ВСУ более стабильны – даже удается регулярно сжигать тяжелую технику окупантов. В частности, на днях за один вечер удалось уничтожить три БМП армии РФ.

Гайдай отметил, что на Кременном и Сватовском направлениях существенно отличается рельеф, и это обуславливает разную тактику как оккупантов в наступлении, так и ВСУ в обороне.

"На Сватовском направлении преимущественно поля и лесополосы, поэтому оккупанты там пытаются протиснуться бронетехникой в сопровождении пехоты. Также там активно работают вражеские снайперы. А на Кременном направлении преимущественно леса, поэтому там такую тактику не применишь", – пояснил Гайдай.

В заключение глава Луганской ОВА заверил, что какой бы сложной ни была ситуация на Луганщине, она продолжает быть контролируемой Силами обороны Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по словам Сергея Гайдая, в Луганской области наивысшая интенсивность боевых действий наблюдается на Кременном направлении, куда российские военные стянули большое количество техники и живой силы. Следующим по сложности участком можно назвать район Белогоровки.

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