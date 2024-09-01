На Львовщине саперы ГСЧС изъяли боевые части ракет 'Кинжал' и 'X-101'. Фото

На Львовщине саперы ГСЧС изъяли боевые части ракет "Кинжал" и Х-101, оставшиеся после массированного удара России по Украине 26 августа. Быстрые и профессиональные действия специалистов помогли избежать дальнейших разрушений и жертв.

Видео дня

Фото со страшными находками показали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Там еще раз призвали украинцев соблюдать правила безопасности при обнаружении подозрительных предметов.

"На Львовщине саперы ГСЧС изъяли боевые части ракет "Кинжал" и X-101. Их после массового обстрела территории Украины изъяли саперы 2 Специального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины на Львовщине. Быстрые и профессиональные действия специалистов ГСЧС предотвратили дальнейшие разрушения и возможные жертвы ", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото видны опасные находки и воронка, оставленная одной из вражеских ракет.

В ГСЧС также призвали украинцев соблюдать правила безопасности при обнаружении любых подозрительных предметов. К такой находке ни в коем случае нельзя приближаться. Смертельно опасны попытки самостоятельно переместить или разобрать такой предмет. Единственным правильным вариантом действий в этом случае является уведомление о находке компетентных служб по номерам 101 или 102.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области саперы нашли боевую часть российского дрона-камикадзе. Она была обнаружена в селе Пилиповичи Бучанского района Киевской области. Опасную находку изъяли саперы и вывезли для дальнейшего уничтожения.