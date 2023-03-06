На Мелитопольщине отминусовали сразу две военные базы оккупантов: Федоров о результатах вечерней ''бавовны''

Во временно захваченном россиянами Мелитополе в Запорожской области вечером воскресенья, 5 марта, раздались взрывы. По предварительным данным, украинские защитники ударили сразу по двум военным базам оккупационной армии России.

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Об этом сообщил законный мэр города Иван Федоров на своем канале в Telegram. По его словам, "бавовна" посетила оккупантов около 18:00 (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Городской голова отметил, что взрывы были слышны на севере оккупированного города. Официально результаты "бавовны" должны сообщить в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Однако Федоров отметил, что ему уже доложили о том, что украинские войска ударили по военным базам россиян.

"Уже есть информация о том, что уничтожены два объекта, на которых находились рашисты. Это точно подтвердят в Генеральном штабе, поэтому дождемся этого. Но известно, что не там "покурили" оккупанты и довольно точно они не там "покурили". Сегодня для них продолжаются адские выходные, как и вся прошедшая неделя была адской. Можем подвести итоги, что сотни рашистов больше из Мелитополя не смогут никогда вернуться, только в черных пакетах", – сообщил Федоров.

Напомним, что 3 марта вблизи Мелитополя также раздавались взрывы. Местные утверждали, что "бавовна", скорее всего, наведалась на полигон для подготовки российских "мобиков" недалеко от города.

После взрывов над Мелитополем кружил самолет ВВС России. Он сначала летал вблизи админграницы между Херсонщиной и Запорожьем, дальше – приблизился к Мелитополь.

Также жители сообщали о звуках взрывов в районе временно оккупированной Акимовки или Молочного лимана. Там расположен полигон, на котором оккупанты готовят мобилизованных россиян.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Запорожском направлении армия страны-агрессора РФ активно готовится к обороне. Противник не только стягивает туда живую силу, но и строит целые подземные "города". В частности это происходит в Мелитопольском районе.

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