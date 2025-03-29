На момент гибели было 43 года: на Буковине провели в последний путь нацгвардейца Георгия Кобаския. Фото

29 марта в селе Петрашевка Герцаевского территориального общества состоялось прощание с павшим защитником Украины - Георгием Кобаскием. Воин Национальной гвардии погиб на фронте, защищая страну от русских окупантов.

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На момент гибели ему было 43 года. Об этом сообщила Черновицкая областная военная администрация.

Георгий Кобаский служил в воинской части 3017 года Национальной гвардии Украины. Родом из села Петрашевка, он навсегда останется в памяти земляков как мужественный, искренний и преданный Украине мужчина.

Последний почет солдату отдали сегодня в 11:00. Провести Героя в последний путь собрались родные, друзья, собратья и жители общины.

"Выражаем искренние соболезнования родным Героя и всем, кто его знал и любил. Разделяем вашу боль. Низкий поклон и пожизненное человеческое уважение Защитнику", – отметили в Герцаевской территориальной общине.

Как сообщал OBOZ.UA, на Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из села Требухов Киевской области Игорь Борисенко. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 29 июля 2024 года.

На фронте остановилось сердце 73-летнего добровольца с позывным "Дедушка" - бойца подразделения "Санта" ГУК ПС. Муж всю жизнь работал инженером, а когда вышел на пенсию, то не захотел сидеть дома и избрал путь воина, борьбы с агрессором.

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