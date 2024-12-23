'Рвался на передовую, чтобы уничтожать врага': умер защитник Украины с позывным 'Дидусь'. Фото

На фронте остановилось сердце бойца добровольческого подразделения "Санта" ДУК ПС с позывным "Дидусь", которому месяц назад исполнилось 73 года. В свой почтенный возраст он мог ждать победы Украины дома, но как настоящий мужчина избрал путь воина, борьбы.

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О потере сообщил военный журналист и режиссер Михаил Ухман. Ранее он брал интервью у защитника и отметил, что оно одно из тех, которые оставили очень глубокий след в его сердце.

"Два года назад я записывал разговор с бойцом-добровольцем на псевдо "Дидусь". В тот момент 71-летний воин находился на фронте и делал все, чтобы уничтожать оккупантов. Да, господа, я написал все верно. "Дидусь" приехал на фронт в 2016 году", – отметил автор.

Мужчина всю жизнь работал инженером. Когда же вышел на пенсию, не захотел сидеть дома и решил ехать на войну.

Сначала находился в 1-й отдельной штурмовой роте ДУК ПС под командованием друга "Да Винчи". Затем служил в 3-й отдельной стрелковой роте под командованием друга "Гонты", а с начала полномасштабного российского вторжения – минометчиком в отдельном специальном добровольческом подразделении "Санта".

"Господа, вы бы видели, как он стрелял из миномета. Как он рвался на передовую, чтобы уничтожать врага. Несмотря на такой возраст и не совсем хорошее состояние здоровья, дед воевал наравне с молодыми. Все, кто приезжал в подразделение к "Санте", обязательно были накормлены, угощены вкусным кофе и чаем. "Дидусь", как Санта Клаус, приносил людям уют, тепло и веру в счастливое будущее", – рассказывает Ухман.

На вопрос, почему он воюет, "Дидусь" отвечал вопросом: "А как не воевать? В твою страну пришел враг. Он грозит убить тебя, твоих детей, внуков, и ты будешь просто наблюдать?". Воин твердо верил, что будет на фронте до конца – до победы.

"Он сдержал свое слово, воевал до конца своей жизни. В декабре его сердце не выдержало нагрузки и он отправился в мир иной... Вечная память и слава украинскому воину. Он стоит вашего внимания в своем последнем пути. Кто может, отдайте ему уважение вместе", – написал Ухман.

Он добавил, что прощание с другом "Дидусем" запланировали в Хмельницком 23 декабря. Похоронами занимается командир его подразделения Владимир "Санта" Регеша. По его словам, у воина, который месяц назад на фронте отпраздновал свой 73-й день рождения и еще таскал ящики с минами и мешки с песком, случился обширный инфаркт.

"Он всегда говорил: "Я вас всех переживу!"... Не выдержало сердце старого воина, и уже говоришь "говорил, таскал, делал, был"… Он на четверть века был старше меня, но все равно был моим ребенком. Вредным, языкатым, верным и заботливым. Это безумно трудно терять таких людей", – написал киевский историк и писатель Владимир Регеша, который тоже воюет с первых дней полномасштабной войны.

Видео интервью с добровольцем подразделения "Санта" на псевдо "Дидусь", опубликованное на YouTube 2 февраля 2023 года:

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте 8 октября не выдержало сердце 59-летнего капитана Сергея Турчины из Борисполя Киевской области, который в начале полномасштабной войны добровольцем встал в ряды ВСУ. Он дважды был ранен под Бахмутом, после чего его перевели в учебный центр имени князя Ярослава Мудрого, где командир-преподаватель передавал свой боевой опыт молодому поколению воинов.

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