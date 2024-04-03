На момент удара в здании было 120 учеников: в сети показали, как выглядит колледж в Днепре после атаки РФ. Видео

В спортивном колледже в Днепре, который 2 апреля повредила российская ракета, находились 120 детей. Подавляющее большинство из них успело укрыться в укрытии.

В результате атаки пострадали 18 человек, из которых 6 – дети в возрасте от 14 до 17 лет. 12 человек госпитализировали. Об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал и.о. заместителя главы ОВА Андрей Кульбач.

Он уточнил, что прямого попадания в здание не было, ракета взорвалась в воздухе.

По данным, Днепровской областной прокуратуры, в результате атаки повреждены 4 учебных заведения, 9 многоквартирных домов, в которых взрывной волной выбиты окна, десятки автомобилей горожан.

По состоянию на утро 3 апреля правоохранители продолжают принимать заявления от пострадавших в результате атаки врага на Днепр. В настоящее время уже 56 человек сообщили о повреждении имущества. Правоохранители фиксируют каждое обращение от людей, пострадавших в результате атаки врага.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 апреля государство-террорист Россия атаковало ракетой Днепр. Под огнем оказалось учебное заведение. В момент удара все дети были в укрытии, что уберегло им здоровье и, возможно, жизнь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!