Глава РПЦ Кирилл (Гундяев) освятил нательные кресты для оккупантов, принимающих участие в российско-украинской войне. Он сделал это по просьбе российского диктатора Владимира Путина, на звеньях цепочек выгравированы инициалы последнего.

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Также оккупанты, убивающие украинцев, получат "освященные" иконки с изображением киевского князя Владимира Великого, который, по версии Гундяева, вдруг стал "небесным покровителем" Путина и "основателем" России. "Благословением" для убийц похвастались на сайте РПЦ, обратили внимание в Русской службе ВВС.

"Владимир Путин попросил патриарха Кирилла освятить нательные крестики и иконки, которые, по его словам, он "планирует передать в подарок" всем командующим, которые выполняют "особо важные задачи" в войне в Украине, говорится на сайте РПЦ. Тот в ответ заявил, что "кресты, а также нательные иконочки с изображением святого равноапостольного великого князя Владимира, основателя нашего государства", который, как утверждает Кирилл, является и небесным покровителем Путина, "будет особенно вразумительно и приятно" получить российским военнослужащим", – отмечает издание.

На сайте РПЦ также сообщили, что на отдельных звеньях цепочек к крестам будут выгравированы инициалы российского президента.

Подобное кощунство вполне укладывается в общую тенденцию фактического разрыва так называемой "Русской православной церкви" с православием и христианскими ценностями в целом. Если в самом начале полномасштабного вторжения представители РПЦ, пусть и лживо, но озвучивали призывы к миру, то со временем их заявления (включая и заявления Гундяева) становились все более воинственными.

"В начале 2023 года он (Гундяев. – Ред.) выступил с речью, в которой призвал духовенство и мирян РПЦ активнее помогать российским солдатам, участвующим в войне. Весной прошлого года участники Русского народного собора под председательством патриарха приняли "наказ", в котором описали российское вторжение в Украину как священную войну, во время которой Москва защищает мир от "впавшего в сатанизм Запада", – напомнили в Русской службе ВВС.

Напомним, ранее издание The Telegraph предположило, что Курская операция Украины может стать началом конца для Путина в 2025 году. Эта операция и война против Украины в целом, считает автор материала, разоблачают Путина как ужасного военачальника. Он ничего не знает о принципах ведения войны, особенно о том, который гласит: закреплять успех, а не провал.

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