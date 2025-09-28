На Николаевщине армия РФ нанесла прицельный удар по Очакову: возник масштабный пожар. Фото

Ночью под российскими атаками оказалась Николаевская область. Прицельный удар оккупанты нанесли по объектам рекреационной инфраструктуры в Очакове.

Вспыхнул масштабный пожар. О последствиях атаки рассказали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Что известно об ударе по Николаевской области

В ночь на воскресенье, 28 сентября, под ударом оккупантов находился Очаков, что на Николаевщине.

"Под огнем оказались объекты рекреационной инфраструктуры — горели здания и сухая трава. Пожары на площади более 2000 кв м оперативно ликвидировали чрезвычайники", – отчитались в ГСЧС.

Огонь укрощали 8 спасателей и 2 единицы техники ГСЧС.

По словам начальника Николаевской ОВА Виталия Кима, в течение ночи над регионом удалось обезвредить два десятка вражеских дронов.

Под ударом находились 11 областей Украины

Тревога в Украине в ночь на воскресенье продолжалась более 12 часов.

По словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, последствия зафиксированы в 11 регионах нашего государства. К их ликвидации привлечено более 1500 спасателей и полицейских.

Последствия фиксировались в Киеве и области, в Запорожье, а также на Черниговщине, Днепропетровщине, Николаевщине, Сумщине и Одесской области.

В целом по Украине ранения получили более 70 раненых. Среди них двое спасателей, которые были травмированы на месте одного из прилетов в результате обвала конструкций.

В полицию поступило более 700 заявлений от граждан о поврежденном или уничтоженном имуществе. Количество обращений постоянно растет.

Всего в результате российских ударов повреждено более 100 гражданских объектов.

"Эта российская атака – это протест против человечности, публичная демонстрация ненависти ко всему мирному. Российские убийства мирных украинцев необходимо остановить", – заявил Клименко.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина пережила самую массированную воздушную атаку за год: враг запустил десятки "Шахедов", "Кинжалы" и ракеты с Ту-95МС.

Основной удар был направлен на столицу, где есть жертвы и раненые.

В Воздушных силах рассказали, что во время массированной комбинированной атаки россияне запустили сотни дронов и десятки ракет различных типов – всего 643 средства поражения, включая баллистику. Силы ПВО сбили или подавили 611 из них.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!