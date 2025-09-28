Россия устроила массированную комбинированную атаку, запустив сотни дронов и ракет: в ВС рассказали, сколько целей удалось сбить
В ночь на 28 сентября Россия вновь атаковала Украину с воздуха ракетами и дронами разных типов: враг применил 643 средства воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 611 целей.
Зафиксировано попадание в ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.
Что известно о российской атаке
Комбинированную атаку на украинские города и села россияне начали еще с 20.30 27 сентября.
В течение ночи и утром противник бил по Украине ударными БпЛА, ракетами воздушного и морского базирования.
В общем во время удара радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 643 средств воздушного нападения:
- 593 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотников других типов с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск (РФ), Чауда, Кача (ВОТ Крыма);
- 2 реактивных БпЛА типа "Бандероль" из Курской области;
- 2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой области;
- 38 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской области;
- 8 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.
Основное направление удара – столица Украины, город Киев.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 10:30 противовоздушной обороной сбиты/подавлены 611 воздушных целей, в частности:
- 566 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотников других типов;
- 2 реактивных БпЛА типа "Бандероль";
- 35 крылатых ракет Х-101;
- 8 крылатых ракет "Калибр".
Зафиксировано попадание 5 ракет и 31 ударного БПЛА на 16 локациях, падение сбитых (обломки) на 25 локациях.
По состоянию на 10:30 атака продолжалась, а в воздушном пространстве оставались несколько вражеских БпЛА.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что враг запустил десятки "Шахедов", "Кинжалы" и ракеты с Ту-95МС по Украине.
Также РФ атаковала частный сектор Запорожья. Там разрушен дом, повреждена АЗС. Утром же российские ракеты разрушили многоэтажку, пострадали десятки людей, в том числе дети.
