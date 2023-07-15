На Николаевщине, Херсонщине и Днепропетровщине мощные взрывы: сообщают о работе ПВО

В ночь на субботу, 15 июля, в Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях прогремели мощные взрывы. Перед этим в регионах была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения оккупантами ударных дронов.

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По данным мониторинговых каналов, в Николаевской области по вражеским целям работали силы противовоздушной обороны. Эта работа началась еще до полуночи и продолжалась некоторое время.

На Днепропетровщине тоже работала ПВО по БПЛА врага. "Шахед" снова двигался в сторону Кривого Рога.

На Херсонщине взрывы были слышны в областном центре. Местные паблики писали, что войска РФ обстреливали город с временно оккупированного левого берега Днепра.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники неба Украины ночью 14 июля в воздушном пространстве южных и восточных регионов уничтожили 16 из 17 запущенных РФ дронов-камикадзе типа Shahed. Также в небе сбили один разведывательный беспилотник.

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